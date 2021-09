Froulju SC Hearrenfean mikke mei 'Amerikaanse atleet' op top 4

De tsjinstanner fan freedtejûn, Feyenoord, is nij yn de earedifyzje. Dêrtroch sitte der no njoggen klups yn. Troch it ûneven oantal, is der alle wiken ien klup dy't net yn aksje komt. Ferline wike wiene dat de Feanster froulju yn de earste spylronde.

Hearrenfean is ambysjeus. "We moeten rond plek vier kunnen spelen, als we iedereen fit kunnen houden", tinkt Roeland ten Berge. Al hopet de trainer fan de Feanfroulju ek meidwaan te kinnen om prizen as de beker en de Eredivisie Cup.

Opliedingsynstitút

Boppedat is it foar de klup ek wichtich om spylsters better te meitsjen, fynt Ten Berge. "Doel is dat de speelsters zich verder ontwikkelen en we goed voetbal spelen." Mar dat hat ek in oare kant: "De topclubs halen onze beste spelers hier altijd weg. Het is een mooi compliment als je ziet hoeveel spelers van ons er naar de top drie zijn gegaan."