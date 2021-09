Waarme mielen fan 'buorfroulju' foarsjogge yn in tanimmend ferlet

Tongersdei rekke it waarme iten sels nei ferrin fan tiid op en waard der nije foarried helle by de Buurvrouw & Buurvrouw-winkel. Op de fêste halteplakken by de Prinsetún en it Beursplein wurdt de bus al opwachte troch fêste klanten, dy't dizze tsjinstferliening tige wurdearje. Mei in magnetron yn de bus wurdt it iten op lokaasje waarm makke.

"Ik ben ontzettend blij met Buurvrouw & Buurvrouw. Dat wordt weer smikkelen vanavond. Het zijn ook nog hele aardige dames", seit Sellym. "Mensen met de kleine beurs kunnen ook kleding krijgen, dat is helemaal super. Ik kan wel nieuwe schoenen en een beetje een fatsoenlijke broek gebruiken. Als je moet rondkomen van een beetje weekgeld, heb je daar echt geen geld voor."

Gjin jild

De byhearrende winkel oan de Marshallwei is alle wiken iepen op tiisdeitemoarn, tongersdeitemoarn en sneontemiddei. Al it iten en oar guod dat fuortjûn wurdt, is mooglik makke troch de mienskip, fertelt buorfrou Monique van der Hoek.

"Wij hebben zelf geen geld. Wij werken met de producten en spullen die wij krijgen, van particulieren en van bedrijven en nu ook versproducten van de voedselbank. En wat bijzonder is: we hebben nooit tekort."