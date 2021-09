Smeulende motor blykt oarsaak reek yn Swimfun De Jouwer

Om middernacht hinne koe it kompleks wer frijjûn wurde troch de brânwacht. In monteur is dêrnei fierder gien mei de masinen.

Skrik en panyk

Alle gasten fan it swimbad en de byhearrende sporthal wiene al frij gau bûten. In meiwurker konstatearre reek yn de masinekeamer, dêrnei waard it swimbad ûntromme. It gie om sa'n 50 minsken. Sy stienen dêr yn de swim- of sportklean en binne waarm holden mei isolaasjetekkens. De besikers wiene bot skrokken en guon rekken yn panyk.

Trije meiwurkers wer út sikehûs wei

Acht badgasten en fjouwer plysjeminsken krigen problemen mei it sykheljen. De brânwacht melde yn earste ynstânsje dat sy allegear nei it sikehûs moasten. Letter waard dúdlik dat trije meiwurkers nei it sikehûs brocht binne. Neffens in ferklearring fan Swimfun binne dizze minsken yntusken wer út it sikehûs wei.