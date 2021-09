Ministearje helpt by ûndersyk nei massastrâning brúnfisken

In part fan de kadavers leit yn de friezers fan de Universiteit Utrecht, dêr't ûndersyk dien wurdt nei de oarsaak fan de massale stjerte. Undersykster Lonneke IJsseldijk leit út dat de fisken gewoanwei alle dagen oanspiele op de Nederlânske strannen, mar dat it oantal dizze kear abnormaal heech is. "In één week tijd is het wel erg afwijkend." Der is dan ek sprake fan in "massastranding", seit de ûndersykster.

Brúnfisken libje yn lytse groepen. "Het zijn soms vijf dieren bij elkaar, moeder en kalf, maar niet grote groepen." As de bisten yn it selde gebiet of op deselde tiid stoarn binne, soe it sa wêze kinne dat se mei de streaming dizze kant op kamen. "De oorzaak is natuurlijk nog onduidelijk, omdat de dieren nog in de vriezer liggen."

Undersyk nei de magen

De ûndersikers binne benijd oft de bisten troch ien oarsaak deagiene oft dat der mear oarsaken binne. Dêrfoar moatte se de bisten iepensnije. Se sille dan bygelyks sjen nei de mage en de ynhâld derfan.