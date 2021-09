Heech ballonkeunstwurk komt op Jouster rotonde

Neffens wethâlder Irona Groeneveld fan De Fryske Marren is it de keunstner goed slagge om in byld te meitsjen dat automobilisten net bot ôfliede sil. As it oan de keunstner lein hie, koe it byld noch wol wat grutter. Yn it orizjinele ûntwerp wie it 25 meter heech.

"Mijn originele ontwerp had ik zo groot gemaakt als een echte, daadwerkelijke luchtballon. Als kunstenaar moet je groot denken, maar dat is hier natuurlijk niet haalbaar. Dus dat is het niet geworden", laket Tol.

As alles neffens planning giet, stiet it keunstwurk takom jier op it plak fan de âlde rotonde. Nei it oanfreegjen fan de omjouwingsfergunning krije omwenners seis wike lang de kâns om eventueel beswier yn te tsjinjen.