Clantstrjitte yn Wâldsein krijt tydlike pomp tsjin reinoerlêst

Yn de Melchior Clantstrjitte yn Wâldsein komt tydlik in pomp dy't wetter fuortpompe kin as it wer bot reint. De Clantstrjitte yn it doarp strûpte oardel wike lyn ûnder, krekt as in soad oare plakken, doe't it oerenlang reinde. De rioelearring is net op oarder en wurdt takom jier oanpakt.