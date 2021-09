Bosk fol houten bisten yn Aldemardum: bern leare yn natuerlike omjouwing

Om't de bisten foaral bern oansprekke moatte, hat Stoelwinder oeral in knipeachje yn ferwurke. Sa hat de hazze in rêchsekje, om't de measte bern sa ek nei skoalle ta gean, en hat de boskwachter in fûgeltsje yn it hier. De hichte fan de bylden binne basearre op de grutte fan de bern, seit Stoelwinder: "Se sjogge in byld rjocht yn de eagen, dat is de bedoeling".