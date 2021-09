139 nije coronabesmettingen, Fryslân wer read op Europeeske coronakaart

It hegere tal besmettingen soarget derfoar dat Fryslân wer read kleuret op de coronakaart fan it ECDC, sis mar it Europeeske Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dy organisaasje sjocht nei it tal positive tests yn de ôfrûne twa kalinderwiken en nei it persintaazje positive tests. De kaart hat fjouwer kleuren: grien, oranje, read en donkerread. Mids augustus gong Fryslân fan read nei oranje, mar troch it hegere tal besmettingen fan de lêste wiken is ús provinsje no wer read. Dat jildt ek foar de rest fan Nederlân.