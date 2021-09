Minister Blok praat mei Skiermûntseagers oer gaswinning en stroomkabel

Natuurmonumenten en de Waadferiening lûke no tegearre op om it natuergebiet mear te beskermjen. "It Waadgebiet is foar fûgels sa wichtich, elk jier komme fûgels hjir wer werom. Se brûke it waadgebiet sis mar as kafetaria, om op te fetten en troch te fleanen. It is it grutste natuergebiet fan Nederlân", seit Arjen Kok fan Natuurmonumenten.

De oanlis fan de stroomkabels yn it gebiet hat dan ek grutte gefolgen. "Dat is it ministearje no oan it útsykjen. Se komme allegearre tûkelteammen tsjin: geulen dêr't se no ûndertroch moatte, it Waadgebiet mei seegers-fielden, mei mokselbanken." Kok tinkt dat it út eachpunt fan de wetjouwing net kin. "De kâns is grut dat it ek bleat spielt, dan moatst der wer hinne."

Alternatyf troch de Eems

"It is ek net iens seind dat it by dizze kabels bliuwt, dus wy binne hjir poer op tsjin." Neffens Kok is it alternatyf troch de Eems in better plan. "We moatte mear eastlik oan de râne fan it Waad bliuwe. En miskien moatte we besteande kabels mar ris opgrave, en dêr in dikke kabel foar dellizze, en dêr de nije parken en besteande parken op oanslute", seit Kok.