Nije slieplokaasje foar learlingen Maritime Akademy Harns

It gebou komt op in gesichtsbepalend plak yn Harns. Dêr is neffens Mintjes goed oer neitocht. Mintjes: "Dit is in plak dêr't in gebou stean moat mei folume en útstrieling. It kolleezje (fan boargemaster en wethâlders, red.), en wy ek, fine dat it gebou in moaie útstrieling hat."

De nije sliepplakken sille ek fierder fan de oare huzen ôf komme te lizzen. Mintjes: "Ek dy bewenners binne net úntefreden, fansels."