Rolstoeltennisser Tom Egberink út Snits nei finale op de Spelen

"Ik heb alleen maar kunnen dromen dat ik hier in de finale zou kunnen staan", seit Egberink yn in reaksje. Nei de kwartfinale - dat er in 'onwijs gevecht' neamde - wie er al bliid, mar in plak yn de finale hie er net ferwachte.

"Vandaag had ik iemand tegenover mij die onwijs veel knalt, dus ik moest totaal schakelen", seit Egberink oer it duel fan tongersdei. Dêryn stie er earst 3-1 achter, mar Egberink koe it reparearje. "Ik moest iets bijschaven om goed in de rally's te kunnen blijven,. Vanaf toen heb ik echt weinig kunnen missen."