Poppebeam Jobbegea makket kâns op nasjonale priis

De beam stiet njonken it âlde húske fan Berend Oedszes Weidema. Neffens Willem van der Vlugt, foarsitter fan it dokumintaasjesintrum fan Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach, hat Weidema syn broer it beamke yn 1861 plante.

"Hy hat in bûkebeamke út de bosk wei pleurd en by syn broer yn de foartún set. Eartiids wie it hjir earmoedich. Minsken wennen yn plaggehutten, dus in húske wie yn dy tiid in lúkse", seit Van der Vlugt.