Q&A: "Op elk Frysk kampioenskip fierljeppen binne der ferrassingen"

Wat makket it FK sa bysûnder?

"It is foar de measte Fryske ljeppers de wichtichste wedstriid fan it jier. Elkenien dreamt fan in Sulveren Pols, of in Glêzen Ljepster.

Fiif ljeppers springe yn in Fryske trui. Dat betsjut dat dy ljepper klassemintswinner is yn syn kategory, sis mar sa't Ajax lânskampioen is by it fuotbaljen. Op it FK begjint elk wer op nul, dus op papier kinst wol de bêste fan it seizoen wêze, mar moatst it op dy dei noch wol sjen litte. En dat spanningsfjild makket it FK no krekt sa moai. Dat jout it FK in ekstra diminsje.

Der binne altyd ferrassingen. Sa hat titelferdigener Rutger Piersma ferline seizoen mar ien kear in wedstriid wûn. Tafallich wie dat it FK. Hy sprong krekt oer de 20 meter en net ien kaam dêr mear oerhinne.

Om ta sokke topsprongen boppe de 21 meter te kommen, moatte de ljeppers hieltyd mear risiko nimme. Se weagje mear, sykje de grins op en dy wurdt ek alle kearen ferlein. De kâns dat it misgiet, is dêrtroch grutter en dêrom sjochst ek faker wietsprongen."