Yn 21 fan de 34 doarpen om Ljouwert hinne gjin hûs mear te keap

Neffens dat ûndersyk hat hast de helte fan de jongeren yn it ûndersyk de winsk om te ferhúzjen; leafst 84% bliuwt it leafst yn it eigen doarp wenjen.

Hast 2.000 húshâldens dienen mei oan it ûndersyk fan de gemeente Ljouwert. It is gebrûklik dat gemeenten ynventarisearje hoe't se harren doarpefyzje ynrjochtsje moatte. Yn it ûndersyk waard ek frege nei de wensituaasje yn de doarpen. Dy waard yn trochsneed beoardiele mei in 8,2. Ek in feilige strjitte (8,0) en it tal foarsjennings (7,6) skoarden heech.

Te min oanbod

In grut part fan de respondinten ferwachtet net binnen in jier in nije wenning te finen. Fanwege te min oanbod mei de goede priis, of op de winske lokaasje. Dat jildt yn hier- en keapwenningenmerk.

Yn ûnder oare Wergea meitsje se har soargen oer de wenberheid fan it doarp yn de takomst, seit Hendrik Fridsma fan in wurkgroep dy't him ynset foar it wenjen yn it doarp. "Yn de lêste tsien jier ha mar tolve Wergeasters in plakje fûn yn it eigen doarp mei in hûs yn de sosjale wenningbou."