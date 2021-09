Noardeast-Fryslân hat in nije gemeenteflagge, no sûnder opskuor

Noardeast-Fryslân hat it yn de earste twa jier fan syn bestean dien sûnder gemeenteflagge. De gemeente ûntstie op 1 jannewaris 2019 nei in fúzje fan Ferwerderadiel, Kollumerlân en Dongeradiel.

'Bizar', 'onbegrijpelijk', 'verontrustend'

Doe't de gemeente yn maart 2021 foar it earst in flagge presintearre, waard dat ûntwerp troch it Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) 'bizar' neamd. De giele stjer op it ûntwerp like te bot op de davidstjer dy't Joaden yn de Twadde Wrâldoarloch drage moasten. Anty-diskriminaasjeburo Tûmba neamde it ûntwerp 'onbegrijpelijk' en 'verontrustend'.

Nije flaggen wurde altyd toetst troch de Hoge Raad van Adel, dy't oer alle ûntwerpen foar wapens en flaggen yn Nederlân advisearret. Dêr seagen se de opskuor net oankommen. "Pijnlijk en vervelend", sei sekretaris Marc Scheidius doe al. "We hebben er zorgvuldig over nagedacht, dus dan voelt dit slecht."

Foldocht oan alle flaggekundige regels

Nei oerlis is der in nije flagge kaam. Dêrop stiet op 'e nij in giele stjer, mar wol in oare soart. De stjer moat de ienheid fan de trije eardere gemeenten symbolisearje.