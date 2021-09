Trije wiken sel nei stellen fan oanhingwein skoutinggroep Ljouwert

De man hie de oanhinger begjin novimber fan it terrein stellen. Sels sei er dat in kunde de kar oan him ferhierd hie, mar dat leaude de rjochter net. Op it terrein fan Burmania leine twa stikkene slotten en op de karre siet in kape mei dêrop de namme fan de skoutinggroep yn grutte letters.

De Ljouwerter siet yn in proeftiid. Earder hie er trije wiken sel ûnder betingst krigen nei't er stellen hie. Dy straf moat er no ek útsitte, boppe-op de straf fan de oanhingwein.