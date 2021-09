Nije petysje tsjin gaswinning yn Waadsee: lûk fergunning NAM yn

Keamerfragen

De Waadferiening is net de iennige dy't tsjin it beslút fan Blok yn aksje komt. Yn de Twadde Keamer stelle de PvdA en GrienLinks fragen oan de demisjonêr minister. Fan it wykein sprutsen de Steatefraksjes fan dy twa partijen har al út tsjin de plannen, dêr slút it CDA Fryslân him no ek by oan.