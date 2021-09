Anthony Musaba woe wól nei Hearrenfean ta: "De club sprak me meteen aan"

Musaba wurdt in jier hierd fan AS Monaco. Ferline jier spile er foar Cercle Brugge. Hy tekene syn kontrakt op 31 augustus en in dei letter stie er al op it trainingsfjild. "Het was direct een pittige training. Dat is maar goed ook denk ik, want we hebben nu een paar dagen vrij."

Musaba: "Ik ben zeker een Nijmegenaar"

De 20-jierrige Musaba is grutbrocht yn it Gelderske Beuningen en spile, krekt as syn twillingbroer, yn de jeugd by NEC én Vitesse. "Hoe dat kan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, haha."

Vitesse en NEC binne yn Gelderlân wat Cambuur en Hearrenfean yn Fryslân binne. "Ik ben zeker een Nijmegenaar. Ik ben geen Arnhemmer. Mijn broertje zat op een gegeven moment bij Vitesse, dus daarom was het voor mijn ouders ook makkelijker. Maar daarna ben ik doorgebroken bij NEC. Zo zie je maar dat dat toch mijn club is."