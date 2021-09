Earste ûnbemanne fleantúch yn it loftrom boppe Fleanbasis Ljouwert

"Het is echt een mijlpaal waar wij naar uitgekeken hebben, waar heel veel tijd en voorbereiding in gegaan is", seit luitenant-kolonel Boudewijn Roddenhof. Woansdei fleach it ûnbemanne fleantúch foar it earst yn it loftrom boppe de fleanbasis.

It giet om in MQ9 Reaper, in wyt ferkenningsfleantúch dy't op ôfstân troch de piloat bestjoerd wurde kin. "Het feit dat we vandaag een onbemand toestel, dat vanuit Engeland bestuurd werd en in Engeland is opgestegen, hier boven Leeuwarden hebben gehad is wel heel uniek."

Grut wyt fleantúch

It fleantúch wurdt ek wol in drone neamd, mar dit fleantúch is folle grutter as de drones dy't foar rekreaasje brûkt wurde. "Het toestel is zo'n elf meter lang en heeft een spanwijdte van 22 meter, en deze variant zelfs bijna 30 meter."

Hoewol't de piloat dus net yn it fleantúch sit, moat de piloat op ôfstân wol gewoan kontakt hâlde mei loftferkearslieding. "Hij wordt op afstand bestuurd door een piloot, dus de verkeersleiding heeft gewoon radiocontact met de vlieger die dat toestel bestuurt. Wat dat betreft is het eigenlijk business as usual."

Der komme ein dit jier fjouwer Reaper-fleantugen nei de fleanbasis yn Ljouwert.