Dit jier folle minder keatspartoeren by Bûnspartij

It tal keatspartoeren dat dit jier meidocht oan de Bûnspartij is dit jier folle minder. De Bûnspartij is dit wykein yn Tsjom en jildt as it Nederlânsk kampioenskip. De foarige kear wiene der noch hast santich partoeren, dit jier binne dat der noch goed fjirtich.

"It is wat it is"

Marco Hoekstra, direkteur fan it keatsbûn KNKB reagearret: "Wy hiene ek op mear hope, mar it is wat it is." Hoekstra tinkt net dat dizze delgong fierder trochsette sil. "Ik beskôgje it as in ynsidint, want gewoanwei is de bûnspartij op Pinkstermoandei, dat is de tradysje. Foarich jier ek gjin EK's hân fanwegen corona, dus foar ien kear hoopje je dan fansels."

Boppedat soe it net ûnbegryplik wêze dat der dit jier minder partoeren meidwaan wolle as oars. "As je ek sjogge hoe let oft it no yn it seizoen is, en dat bygelyks it bekerfuotbal ek wer begûn is, dan binne der ek wol in oantal ferklearringen foar te finen."

Hoekstra sjocht gjin delgong

Hoekstra tinkt net dat it lytser tal partoeren tsjut op in algemiene delgong yn it keatsen: "Wy sjogge oer de hiele liny dat dat net foar alle kategoryen jildt. Dames keatsen hat in oantal útdagingen, dêr moatte we sjen wat wer dêroan dwaan kinne. Foarich jier hienen we muoite by de jongste kategoryen, de welpen en pupillen, dit jier is der yn dy kategoryen folop keatst."