Liesette Bruinsma fjirde op 100 meter skoalslach

Yn de finale fan de 100 meter skoalslach begûn se goed. Se swom lange tiid yn tredde posysje, mar yn de lêste pear meters helle de Oekraynske Berezhna har dochs noch yn. Uteinlik einige se mei in tiid fan 1:27,29 as fjirde, it goud gong nei de Syprioatske Pelendritou, dy't mei 1:19,78 in nij wrâldrekor swom.

Ien sulveren medalje

Bruinsma swimt yn Tokio fiif ôfstannen. Op de 400 meter frije slach pakte se tongersdei har earste medalje, se waard twadde. Dêrnei slagge se der net yn om medaljes te pakken op twa oare ôfstannen. Se waard fjirde op de 50 meter frije slach en moandei wie it fiifde plak it heechst helbere op de 200 meter wikselslach.