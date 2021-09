Houtûndersiker fertelt skiednis fan de Fryske bou fan pleatsen

Oer bouhout fan pleatsen en skuorren is fan alles te fertellen. Bygelyks: fan hokfoar beam kaam it hout, hoe âld wie dy beam, wêr kaam dy beam wei, wannear is it hout kapt en de pleats boud, op watfoar bouwize is de pleats opboud en wat binne de kenmerken fan dy konstruksjes?

Nij each op Fryske skiednis

It boek fan houtsaakkundige Borghaerts fertelt de skiednis fan de Fryske pleats, mar wol op in wize dy't noch nea earder dien is. Borghaerts hâldt him dwaande mei 'dendrogronology', oftewol: it ûndersyk fan hout en de datearring dêrfan. Nei jierren fan ûndersyk hat er it no fêstlein op papier.

It die bliken dat de plakken dêr't bouhout wei kaam, yn de rin fan de jierren feroare. It hout kaam faak net út eigen provinsje, mar waard folle fierder wei helle: bygelyks út it Eastseegebiet.