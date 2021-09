De toan fan Froukje Sijtsma: "In bek as in seine"

"Ik moat efkes mige hear", sei ik tsjin Nynke. "Mige?", rôp sy lûd út. "Serieus Frouk? Hynders mige!"

In setsje letter kaam myn suske deroan mei de meidieling dat se noch efkes de geit ferstekke moast. Ik haw Nynke dit ferhaal noch faak fertellen heard oan ús kollega's yn de kantine: "Dy suskes Sijtsma sjogge der sa skattich út, mar as dy bekjes iepen geane dan komt der in stik taal út, heite."

Stikem wie ik bêst in bytsje grutsk dat Nynke ûnder de yndruk wie fan myn taalgebrûk. Want as ien it moai opsizze kin, dan is it frou Van der Zee sels wol. Dochs hat myn wize fan praten my wol oan it tinken set, want blykber is it wolris wat te plastysk, te byldzjend. Mar it soe ek wolris oan myn famylje lizze kinne, want myn oare sussen kinne der ek wol wat fan.

Sa gie ik ea mei in suske nei in iepenbier sanitêrgebou. Doe't sy de doar fan it húske iepenluts, ferskeaten har eagen. "Harregarre, der hat hjir ek ien flink oan it jarjen west man, de dong hinget noch heal yn de pot", rôp se fol ôfgriis út.

De útspraken hoege ek net altyd wat mei pis of poep te krijen hawwe. It kin ek gean oer de skjintme of it ferfal fan de minske. Op in rûnreis troch de Balkan mei freondinne Sieta praten wy hast allinnich mar yn stylfigueren. Wy kjimmen ús lange 'manen' of lakken de neils fan ús 'hoeven'. Doe't Sieta in frommeske foarby rinnen seach mei flinke buste en dito dekolletee sei se: "No, dy hat de kninen hjoed ek efkes los yn it hok". Se hie it goed sjoen. Noch efkes en dy grouwe jaren slingeren sa it topke út.

En hoe mear't ik it der oer haw mei freonen, hoe mear't ik der efter kom dat wy echt net de iennige Friezen binne dy't graach wat agrarysk fakjargon fan stâl helje en prate yn metafoaren fan it plattelân, bygelyks 'wannear moatst smite' of 'wannear is de lammerij' as fraach oan in frou as de draachtiid der al hast op sit.

Ien útspraak gie foar my dwers troch alles hinne. It is al in moai skoft lyn doe't ik twa jonges út it doarp de supermerk ynkommen hearde. Harren klompen klosten hurd op de stiennen winkelflier. "Ik moat efkes in test helje", sei de iene sûnder sjêne tsjin de oare. It waard dúdlik dat hy wat deunske dinkjes útfretten hie mei syn faam en hy begûn him sa stadichoan al wat soargen te meitsjen. "Ik tink dat der in laam yn sit", fertroude hy syn freon ta. De mûle foel my sels iepen.

As taalsosjolinguist haw ik wol ideeën wêrom't wy yn Fryslân op dizze wize prate. Ik sil my der de kommende tiid ris yn ferdjipje en dy der letter oer byprate, en ûnderwilens bin ik benijd oftsto dit thús mei famylje of freonen ek dochst. Lit my foaral witte watst en hoe'tst it seist. Al is it mar om ús mem dúdlik te meitsjen dat ik echt net de iennige Fries bin mei in bek as in seine."