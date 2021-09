De alve stêden del: net op redens of op de fyts, mar mei de camper

"We kregen vaak vragen van gasten of we tips konden geven wat ze kunnen zien en doen in Fryslân en zo zijn we op dit idee gekomen", fertelt Margreet Dröge fan Campingplaats Leeuwarden. Mei noch santich oare bedriuwen en organisaasjes hat se it idee útwurke.

"Mensen kunnen ook echt stempels halen in de elf steden. Soms is de stempelpost op de overnachtingsplek of soms bij musea." De tocht is net oan tiid bûn. "Je kunt het in een weekend doen of er een jaar de tijd voor nemen, dat maakt niet uit."

Mei de rûte hoopje se it toeristyske seizoen wat te ferlingjen, mar der is ek in goed doel oan ferbûn, de Maarten van der Weijden Foundation. Yn 2019 swom Maarten van der Weijden de Alvestêdetocht om jild yn te sammeljen foar kankerûndersyk. By elke folle stimpelkaart giet in bedrach nei syn stichting.