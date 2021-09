Grutte soargen by Afganen hjir nei fuortgean fan Amerikanen yn Afganistan

De man dy't dêr der foar soargje moat dat de help út Fryslân goed bestege wurdt, is yn gefaar. De Taliban hawwe al by him oer de flier west. Hy gie nei Kabul om evakuearre te wurden, mar krige gjin help fan Westerske oerheden en bedriuwen dêr't hy foar wurke hat.

Wanhoop

Ek yn Fryslân is de need heech en de wanhoop grut. Bygelyks foar Arezo Dali yn it asylsikerssintrum yn Drachten dêr't se al trije jier sit. "Als ik terugga, kan ik als alleenstaande vrouw worden uitgehuwelijkt of zelfs vermoord. Ik ben ook westers geworden. Ik had in mijn eigen land al weinig hoop, maar nu heb ik alle hoop verloren. Met de Taliban hebben vrouwen geen rechten meer."

Se hat ek definityf de hoop opjûn dat se har 14-jierrige dochter en 12-jierrige soan yn Afganistan oait noch werom sjen sil. Earder drige se útset te wurden nei har heitelân, mar dat is mei in healjier opskood.