Ferry de Haan: "We spraken meer dan tien spitsen, maar ze wilden niet"

Hearrenfean is der net yn slagge in nije spits oan te lûken. De klup woe njonken Henk Veerman noch in spits ha, mar der woe gjin ien.

Ferskate redenen

Neffens technysk manager Ferry de Haan is der hurd oan wurke, mar kaam it eltse kear mar net ta in transfer. "Er zijn er heel veel de revue gepasseerd, maar om uiteenlopende redenen of door de reden dat de speler zelf niet wilde, zijn we er niet in geslaagd een spits aan te trekken. Soms hebben we zelf de keuze gemaakt, soms wilde de spits zelf niet."

De fraach is dan ek wêr't it oan leit. De Haan: "We hebben vanaf het begin gezegd: Het moet wel wat toevoegen. We gaan niet halen om het halen. Waar het precies aan ligt, dat weten we niet."

It woe mar net slagje

Neffens De Haan ha se yn elts gefal mei in soad spitsen sprutsen. "Het zijn er heel veel geweest. Wel meer dan tien. We kunnen in deze tijd niet met iedereen in gesprek, maar we zijn veelvuldig in gesprek geweest, maar het is niet gelukt."