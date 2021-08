Provinsje lûkt jild út foar filmûnderwiis: 'Begripend filmsjen'

Filmhub Noord stribbet der nei om filmedukaasje in struktureel plak te jaan op skoalle en sil no yn it foarste plak ûnderwizers en dosinten opliede op dit terrein. "Ik hoop dat we als Filmhub Noord op een gegeven moment niet meer nodig zijn omdat filmeducatie een structurele plek gekregen heeft", seit projektlieder Jolijn Peters.

Poadium foar selsmakke films

Neffens har sit it mei de belangstelling fan de skoallen foar dit projekt wol goed. "We hebben Filmfeesten in het leven geroepen om scholen te stimuleren om met film aan de slag te gaan. We bieden hiermee een podium waarop kinderen hun zelfgemaakte films kunnen vertonen. En we hebben een tablet-set waarmee scholen zelf aan de slag kunnen."