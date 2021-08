Emmaly Dekker fan Ljouwert is tiisdei nei in tocht fan 850 kilometer op de fyts oankaam yn Westerbork. De tocht begûn by it eardere konsintraasjekamp Auschwitz. Mei in groep Nederlânske en Dútske studinten waard de rûte ôflein om omtinken te freegjen foar ús frijheid. De tocht fan tsien dagen makke in soad yndruk.