Cambuur betiid klear op Deadline Day: "Geen pizza, maar gewoon aardappelen"

De lêste jierren is it faker bard dat der oant let op de jûn noch ûnderhannele wurde moast oer nije spilers. Dat is no net it gefal. Direkteur Gerald van den Belt koe om in oer as fiif hinne nei hûs.

Jierpels by mem

"We hebben nog een paar uurtjes, maar ik ga zo de boel sluiten. Dat is nog niet zo vaak voorgekomen", fertelt de man dy't op dit stuit ferantwurdlik is foar it technyske belied by Cambuur.

Gewoanwei waard der op de lêste transferdei altyd Italiaansk iten besteld yn it stadion. "De pizzeria zal wel op ons zitten te wachten, maar dat gaan we niet meer doen. Geen pizza, maar gewoon aardappels bij mama thuis."