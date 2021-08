Hy is miskien wol ien fan de ferneamdste merkkeaplju yn Snits. Follie van der Wal stiet al tsientallen jierren op tiisdei mei griente en fruit yn it sintrum fan de stêd. Mar oan alles komt in ein, en dêrom wie Van der Wal tiisdei foar de lêste kear op de merk te finen.