Roel Oostra is 100 jier âld wurden. Hy is it meast bekend as direkteur fan De Lawei yn Drachten, dy funksje hie er tusken 1962 en 1986. Mar ek dêrnjonken is hy ferneamd, yn de kulturele wrâld en mei syn ynset foar it Fryske teäter. De boargemaster fan Smellingerlân kaam tiisdei by Oostra op besite.