Noch mar ien oarspronklike wethâlder oer yn Ljouwert: "It liket wol in dowetil"

Wethâlder Hilde Tjeerdema is de iennichste dy't noch oer is fan it oarspronklike kolleezje. Sels boargemaster Ferd Crone en de gemeentesekretaris hawwe yntusken in oare funksje krigen. Tiisdei makke CDA-wethâlder Friso Douwstra bekend it plak fan Sander de Rouwe as deputearre oer te nimmen.

Oerfallen

Fraksjefoarsitter Sytse Brouwer fan it CDA yn Ljouwert lit trochskimerje dat er de nije funksje foar Douwstra foar syn fraksje spitich fynt. It berjocht fan de oerstap hat him hiel bot oerfallen, seit hy. "Wy hiene hope dat hy noch gewoan listlûker wurde soe."