SC Hearrenfean siket in spits, mar rint hieltyd tsjin teloarstellingen oan

Mei Henk Veerman hat Hearrenfean de beskikking oer ien spits en dat is te min. De Haan hat earder al oanjûn dat it winsklik is dat der noch in twadde spits by komt. Mar der is noch hieltyd gjin wite reek en de kâns dat it noch slagget wurdt hieltyd lytser.

Teloarstelling op teloarstelling

"We zoeken in Nederland, maar ook in het buitenland, maar het gaat niet vanzelf. We hebben al veel teleurstellingen te verwerken gekregen", sa seit technysk manager Ferry de Haan. "Zeg nooit nooit. We blijven zoeken, maar het wordt wel steeds lastiger."