Dûbelde transfer foar SC Hearrenfean: Madsen en Musaba binnenhelle

Driouech nei Excelsior

Couhaib Driouech makket de oerstap nei Excelsior. Driouech hat by de "Kralingers" in kontrakt tekene foar trije seizoenen.

Dat is in opfallende oerstap, want begjin dit jier tekene de 19-jierrige fleugeloanfaller noch syn earste profkontrakt by SC Hearrenfean. Driouech komt út de eigen jongereinoplieding en waard sjoen as in grut talint.

Dochs kaam hy hast net yn 'e plannen foar fan Johnny Jansen. Ferline seizoen makke hy syn debút yn it earste alvetal mei de thúswedstriid tsjin Willem II.