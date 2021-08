Operaasje Fryske Flagge: sirkustrainer Judith Kroes fan Brussel

Judith is 26 jier en wennet yn Brussel, mar sy is hikke en tein yn Ljouwert. Yn Brussel wurket sy as sirkustrainer: in bysûnder berop. "Yn Brussel is dêr in oplieding foar. Nei dy oplieidng haw ik staazje rûn yn in sirkusskoalle foar bern, dêr't ik no noch hieltyd wurkje."

Leafde troch Saranti

De leafde foar it sirkus komt fan it ferneamde sirkus Saranti yn Ljouwert. "Dêr bin ik as 8-jierrich famke begûn. As je dêr ienkear mei begûn binne, dan giet it nea wer fuort. Ik turne earst ek noch, mar dat wie sa strang. Der wie mar ien wize goed en je koene net sels wat betinke. Yn it sirkus kin dat wol: der is gjin goed of fout. Ik haw by Saranti jonglearre, koarddûnse en it fytsen op in ientsjiller. De passy is dêr begûn."

Wurk fan meitsje

Doe't Judith âlder waard, ferhuze sy nei Grins foar stúdzje. "Doe bin ik by Saranti opholden, al kaam ik der noch wol geregeld. Ik studearre keunst, kultuer en media. It sirkus rekke wat mear op de eftergrûn, mar ik haw myn skripsje wol oer it sirkus skreaun. Mar ik wist wol: dat is eins wat ik it alderleukste fyn. Doe tocht ik: wêrom besykje ik net gewoan om dêr myn wurk fan te meitsjen."

Trochjaan oan bern

Judith besleat in jier yn in Europeesk frijwilligersprojekt by in sirkus yn Berlyn te wurkjen. "Dêr seine sy: ast noch mear dwaan wolst mei it trainen foar it sirkus, dan moatst nei Brussel. Je leare de basis fan alle sirkusdissiplinen, mar ek it trochjaan dêrfan oan bern. It sirkus is mear as allinne in keunstje dwaan, mar ek de gearwurking en de kreativiteit."

Thúskomme

Sy wurket no yn Circus Zonder Handen en wennet yntusken trije jier yn Brussel. Nettsjinsteande dat Judith it goed hat yn België, bliuwt it foar har noflik om werom te kommen yn Fryslân. "It fielt noch wol as thúskomme. Brussel is in grutte stêd, dy't ek wol anonym is. Hjir is it mear 'ons-kent-ons'."