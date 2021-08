Stelselmjittich fandalisme op Domela's Paad tusken Ulesprong en Nij Beets

Pont De Jeltsje leit yn de Nije Feart en makket in fytsferbining tusken de doarpen De Tynje en Nij Beets mooglik. De pont is sels te betsjinen mei in ketting. It fearpontsje is neamd nei Jeltsje Dijkstra, dy't tusken 1934 en 1950 in pontsje sels betsjinne. It behear en ûnderhâld fan de fearpont binne ûnderbrocht by in stichting.