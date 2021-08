SC Cambuur komt yn syktocht nei spits út by Letsk ynternasjonal

Direkteur Gerald van den Belt fan Cambuur wol net yngean op de namme fan Uldrikis. Hy jout wol oan dat it goed liket mei de komst fan in nije spits. "Ik heb er goede verwachtingen bij."

Tiidsdruk

De klups binne derút en Cambuur is ek rûn mei de spiler sels. Der is wol sprake fan tiidsdruk, jout Van den Belt oan. Om't it om in bûtenlânske spiler giet, moatte de saken eins foar acht oere jûn klear wêze. Yn de SportCast fertelde Van den Belt moandei al dat de klup noch in spits siket dy't grut en sterk is.

Uldrikis past yn dat plaatsje. Hy is hast twa meter lang. By it Switserske FC Sion skoarde er ferline jier trije kear yn de 24 wedstriden dy't er binnen de linen kaam. Yn de helte fan dy 24 wedstriden kaam er as ynfaller yn it fjild. Dêrnjonken is Uldrikis ek ynternasjonal fan Letlân. Dêrmei spilet er woansdei in WK-kwalifikaasjewedstriid tsjin Gibraltar.