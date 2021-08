Beitske Visser wol nei hurde crash 'gewoan' meidwaan yn Zandvoort

Op it sirkwy fan Spa-Francorchamps wie freed in grutte crash yn de W Series, wêrby't seis koereurs belutsen wienen. De auto fan Visser waard hurd yn de sydkant rekke troch in koereur dy't har net mear ûntwike koe.

Visser (26) hie in soad pine, mar hat neat brutsen by de crash. "Ik tink dat ik in ingel op it skouder hie."

Opknappen duorret noch wol even

Foar't Visser folslein opknapt is fan de crash, duorret nei alle gedachten wol even. "Ik ha wat saken kniesd, dus dat duorret it langst."

Oft Visser echt meidwaan kin oan de race yn Zandvoort fan dit wykein, is noch net hûndert prosint wis. "Ik ha woansdei noch in medyske test, dan moat ik goedkard wurde. Ik ha kontakt mei de fysioterapeut en ik moat sa folle mooglik rêst ha."