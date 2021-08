Kontener fan MSC Zoe nei mear as twa jier wer 'boppe wetter' op sânplaat by Skiermûntseach

De Switserske rederij MSC hat yntusken bedriuwen ynskeakele dy't it stik fan de kontener opromje moatte. Neffens Rykswettersteat soe dat foar it stoarmseizoen dien wêze moatte.

Henk Middendorp is fan Rykswettersteat, en hy giet dêr oer it natuerbehear fan de Waadsee. Neffens him spielt der noch altyd guod oan dat by de kontenerramp yn de see bedarre is.

Roze boartersguodhynders

Benammen as der rôze boartersguodhynders fûn wurde, geane de gedachten direkt nei de ramp mei de MSC Zoe, seit Middendorp. "Die zijn sprekend."