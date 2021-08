GGD set troch mei foarljochting oer coronafaksinaasje

GGD Fryslân giet troch mei it jaan foar foarljochting, it is hielendal oan de skoallen om de GGD út te nûgjen, seit Nils van Maurik fan GGD Fryslân. "Wy binne altiten yn petear mei skoallen oer de sûnens fan bern en fan jongeren. En dat is mei de coronafaksinaasje en de foarljochting deroer net oars, wy bliuwe yn petear mei skoallen. Mar úteinlik is it oan de skoallen sels om te besluten oft se foarljochting jaan wolle of net. Dat is net oan de GGD."

De GGD jout de foarljochtingen om dúdlike en feitlike ynformaasje te jaan, seit Van Maurik. "Wy fine it fan belang dat bern en jongerein de mooglikheid jûn wurdt feitlike ynformaasje te krijen oer wat in faksin is. Wat docht it mei dy? Wat docht it just net?"

Foarljochting op middelbere skoallen

Op mbû, hbû en universiteiten hawwe de skoallen de mooglikheid om fia de GGD ek faksinaasjes op lokaasje oan te bieden. Op middelbere skoallen docht de GGD dat net. "De lanlike line is op middelbere skoallen om allinnich foarljochting te jaan. Op middelbere skoallen komme wy allinnich as skoallen dat sels wolle, mar wy prikke dêr net."

It berikken fan dy groep fia oare wegen is de ferantwurdlikheid fan it Ministearje fan Folkssûnens, seit Van Maurik. It Ministearje set dêrfoar in lanlike kampanje op: "Social media, online foarljochting, dat bart op allegearre ferskillende kanalen."