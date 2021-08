Reinbôgelespakket foar akseptaasje: "Unbegryp liedt ta agressiviteit"

Op basisskoallen is der net altyd in soad omtinken foar saken as seksualiteit en gender. "Der is wol wat, mar dat is faak mei in fingerke", sa fertelt Aaf Dotinga. En dat wylst sokke foarljochting noch hieltyd nedich is, seit Janneke Bijlsma.

"It is nedich salang't der noch kommentaar jûn wurdt as twa mannen hân yn hân rinne of dat minsken yn elkoar slein wurde om't sy net sizze wolle wat harren geslacht is."

Nije oanpak

Dotinga en Bijlsma, de twa inisjatyfnimmers, pakke it mei it nije pakket dan ek hiel oars oan. "Wy biede it boartlik oan, want it is ek foar learkrêften dreech om oan te fleanen." Sa wurdt yn it pakket gebrûk makke fan sjong, dûns, nifeljen en teäter. "Sadat it in bliid pakket is."

Sy hawwe benammen harren eigen ûnderfiningen brûkt foar it pakket. "Ik kom út in rôze húshâlding, ik bin troud mei in frou en wy ha twa berntsjes", fertelt Dotinga."Ik merk dat de bern op skoalle myn dochter fragen stelle: 'hé, heb jij twee mama's? Dat vind ik wel een beetje gek'."

Undúdlikens en agressiviteit

Dotinga seach ek as dosint dat der by in soad bern ûndúdlikens is. "Dêrút komt eangst en ûnbegryp, want alles dat 'oars' is kin driigjend of frjemd wêze. Dat leveret somtiden ek agressiviteit op", wiist Dotinga op resinte homo- en transfobe foarfallen.