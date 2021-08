Wethâlder Friso Douwstra (CDA) folget Sander de Rouwe op yn provinsjebestjoer

Friso Douwstra is koartlyn keazen as listlûker fan it CDA yn Ljouwert. Dat wurdt him no net, it Ljouwerter CDA sil op syk moatte nei in alternatyf foar Douwstra. Wa't dat wurdt is noch net bekend.

Yn it gemeentebestjoer Douwstra as wethâlder ferantwurdlik foar ekonomyske saken, ûnderwiis, sosjale saken en ferkear. Dêrfoar wie er fraksjefoarsitter fan it CDA yn de gemeenteried.

Yn in earste reaksje neamt it Ljouwerter CDA it 'min nijs'."We zullen deze kundige en aimabele bestuurder zeker missen."

Lelyline

Douwstra is ek foarsitter fan de MIRT-kommisje fan de noardlike provinsjes en grutte gemeentes. Yn dy rol hat er him al ynset foar de oanlis fan de Lelyline mei as oantekening dat dy spoarline sjoen wurde moat as 'flugge spoarline nei Grins én Ljouwert', en net allinnich as spoarline nei Grins. Douwstra wurdt nei Avine Fokkens de twadde Ljouwerter yn it kolleezje fan Deputearre Steaten.

It is it doel dat Provinsjale Steaten op 22 septimber oer de foardracht fan Douwstra stimme. Dan wurdt ek ôfskied nommen fan De Rouwe.