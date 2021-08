Twa minsken licht ferwûne nei eksploazje op in boat by De Lemmer

Rêdingsboaten fan de KNRM en de brânwacht binne moandeitejûn alarmearre fanwegen in eksploazje op in boat op de Iselmar by De Lemmer. Neffens de KNRM wiene der fiif minsken oan board en binne twa fan har licht ferwûne rekke. Alle minsken binne yn feilichheid brocht.