Fryske skoallen meitsje ferskate ôfwagingen yn faksinaasjefoarljochting

Der binne âlden dy't hiel kritysk binne op it faksinaasjebelied fan it regear, sa merkt rektor Dirk Jan Dekker fan Beyers Naudé op. "Dy sizze bygelyks dat it faksin eksperiminteel is en dat sy echt net wolle dat harren bern dêrmei yninte wurde."

"Wy bliuwe út de diskusje"

Beyers Naudé fynt faksinaasje en teste in saak fan thús, net fan in skoalle. "Wy bliuwe út dy diskusje: wy binne gjin wittenskippers of oerheid, mar in skoalle. Alles wat mei faksinearjen te krijen hat is echt in saak fan thús, oft it no giet om foarljochting of gelegenheid ta ynintsjen. De minsken hawwe skoalle net nedich om ynformaasje te finen."