Nei Drinte wol ek Fryslân moderne koloanjewenten: earste fergunning binnen

Yntusken is der foar it bouwen fan in nije koloanjewente oan de Westvierdeparten ûnder Steggerda in fergunning oanfrege. It moat de earste moderne koloanjewente yn Fryslân wurde. De Westvierdeparten wiene ea eigendom fan de Maatschappij van Weldadigheid, mar yn de jierren 30 is de measte grûn dêr ferkocht.

Nei 50e Drintse wente ek de earste Fryske?

Foar de Maatschappij van Weldadigheid is de bou fan de fyftichste enerzjyneutrale wente yn Drinte in mylpeal. Dit hûs stiet yn Wilhelminaoord, al net fier fan de grins mei Fryslân. Wiersma soe lykwols ek wol op Stellingwerfsk gebiet fan dizze wenten sjen. Dan soe it 'plaatsje kompleet' wêze.

Vierdeparten binne Wrâlderfgoed

Dat is mei om't ek op Frysk grûngebiet koloanjewenten stien hawwe en noch hieltyd steane. It giet dan om de Oost- en Westvierdeparten, ûnder Steggerda, Finkegea, Noardwâlde en Boyl. De Maatschappij is yn 1818 oprjochte troch Johannes van den Bosch (1780-1844) om earmoede tsjin te gean mei arbeid, edukaasje en dissiplinearring. Sadwaande bedarren der in soad earme minsken yn de koloanjes.