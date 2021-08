GrienLinks wol mear ynsette op simpele wenfoarsjenningen foar dakleazen

De term 'skeve húskes' is in oersetting fan it Deenske 'Skaeve Huse.' It giet om lytse en simpele wenten foar minsken dy't net oanpast binne oan in gewoane wenomjouwing, om't sy dat net kinne of wolle. It kin bygelyks gean om frijsteande kontenerwenten op plakken dêr't net in soad omwenners binne.