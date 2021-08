Voedselbank Ljouwert is rôtfrij, mar hat no wer iten nedich

Nei alle wurksumheden is de hal no leech. "In treasteleas gesicht", seit De Haan. "Wy hoopje dat it ynkoarten wer folkomt. Dêrom dogge we in oprop oan de befolking en de bedriuwen. Dat se ús helpe kinne om ús foarried wer op peil te bringen."

Der binne 360 húshâldens ôfhinklik fan de Voedselbank. Gewoanwei helje se twa kear yn de moanne in pakket. De famyljes krije foarearst itensbonnen, mar dat moat gau wer oars, seit De Haan.

Hoe fierder

"Foar de folgjende moanne binne we no yn beried hoe't we it fierder dwaan sille. We hoopje dat wy wer in diel pakketten klearmeitsje kinne en dan sa nedich oanfolle mei in lytsere bon."