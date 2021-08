40e edysje fan Fries StraatFestival mei trochgean sûnder CoronaCheck-app

It strjitfestival moat tusken 16 en 19 septimber hâlden wurde op tsien bysûndere lokaasjes. It is de 40ste kear dat it festival hâlden wurdt. De organisaasje freget minsken om har goed te hâlden oan de basisregels om it coronafirus tsjin te hâlden.

Der dogge 13 strjitteäterakts mei, lykas de dûnsfoarstelling Solitude fan Ruben Chi. By de muzykheadliners heart ûnder oare The Kik. Op it Jakobinertsjerkhou komt in terras mei hoareka, muzyk en teäter.