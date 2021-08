Stoflik omskot fan miste frou fûn yn it wetter yn Boalsert

Yn Boalsert is sneintejûn it lichem fan in miste frou fûn yn it wetter by de Eikenburg. Earder op de dei hat der in wiidweidige sykaksje west troch de plysje om de frou te finen. Ek op Burgernet is in melding dien fanwegen it weiwêzen. Neffens de plysje giet it om in needlottich ûngelok.