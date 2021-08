Ferry de Haan rekkenet net op AZ-transfer Joey Veerman: "Op dit moment niet reëel"

Beide betelle fuotbalklups hawwe noch mar efkes om saken te dwaan. Tiisdeitejûn om tolve oere rint de transferperioade ôf en kinne der gjin spilers mear kocht of ferkocht wurde.

De grutte fraach yn it Abe Lenstra Stadion is of Veerman noch ferkocht wurdt. AZ wol him ha, mar liket net oan de fraachpriis foldwaan te wollen. En dus tinkt Ferry de Haan net dat it ta in oerstap komt. "AZ is duidelijk geweest. En wij ook. De kans dat dat doorgaat is op dit moment niet reëel."

Timing

Boppedat spilet de timing ek in rol foar De Haan: "Hoe dichter je bij het het sluiten van de markt komt, hoe minder eenvoudig het gaat worden. Een vervanger halen wordt steeds lastiger, dus je wordt als club in een problematische situatie gedwongen. Het is niet zo dat elke speler tot dinsdag vijf voor twaalf gaat wachten tot Heerenveen een keer contact opneemt."